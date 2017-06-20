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  3. 20 Haziran 2017 17:15

Başbakan Yıldırım Bağcılarda hastaneye geldi

Başbakan Binali Yıldırım, saat 16.30 sıralarında Bağcılar'da bulunan bir hastaneye geldi.

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İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
Video Galeri
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
Video Galeri
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Patlamanın hemen ardından yaşananlar kamerada
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