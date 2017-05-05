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  3. 05 Mayıs 2017 21:50

Başbakan Yıldırım Moldova Büyükelçilik binası açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile birlikte Büyükelçilik binasının açılışını yaptı.

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