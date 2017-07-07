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  3. 07 Temmuz 2017 22:15

Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ile Ankara’da askeri servis aracına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Cüneyt Sertel’in ailelerini ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
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