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  3. 12 Nisan 2017 00:20

Başbakan Yıldırım: Size bugün siyaseti çok görenler unutmasın ki...

Başbakan Binali Yıldırım, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde meydanlara ilk inenlerin gençler olduğunu söyledi.

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Başbakana havalimanında Evet sürprizi
Başbakana havalimanında Evet sürprizi
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Atatürk Havalimanı etrafında drone alarmı
Atatürk Havalimanı etrafında drone alarmı
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Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor
Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor
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