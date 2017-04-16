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  3. 16 Nisan 2017 20:50

Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarını torunlarıyla birlikte takip etti. Keyifli anların yaşandığı görülen video, AK Parti'nin Twitter sayfasından paylaşıldı.

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