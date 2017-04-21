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  3. 21 Nisan 2017 19:15

Başbakan Yıldırım, vatandaşın ricasını kırmadı

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburtlu Nahide Kaya'nın ricasını kırmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Yıldırım, Nahide Kaya ile Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.

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Başkente şehit ateşi düştü
Başkente şehit ateşi düştü
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Manisada bir korkutan deprem daha
Manisada bir korkutan deprem daha
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'Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur'
'Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur'
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Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017’de
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017’de
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Edremitte helikopter kazası
Edremitte helikopter kazası
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Şanlıurfanın Suruç ilçesinde patlama
Şanlıurfanın Suruç ilçesinde patlama