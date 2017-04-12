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  3. 12 Nisan 2017 20:20

Başbakan Yıldırım'a 'Hayır'lı karşılama

Referandum çalışmalarını sürdüren Başbakan Yıldırım'a İzmir'de bir grup üzerinde 'Hayır' yazan CHP'nin seçim afişlerini gösterdi. Başbakan Yıldırım'ın bu sırada gülümseyerek el sallamaya devam etti.

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