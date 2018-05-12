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  3. 12 Mayıs 2018 17:30

Başbakan Yıldırım'dan 'af' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' önerisine ilişkin, Gündemimizde af yok dedi. 

Bilgin Pro
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