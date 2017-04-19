  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Nisan 2017 12:50

Başbakan Yıldırımdan flaş YSK açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım CHP'nin YSK'ya iptal başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada 'YSK karar verecek, bizim işimiz değil' dedi.

Video Galeri
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
Video Galeri
İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
Video Galeri
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
Video Galeri
Soma davasında ara karar bekleniyor!
Soma davasında ara karar bekleniyor!
Video Galeri
Ankara Büyükşehir Belediyesine silahlı saldırı
Ankara Büyükşehir Belediyesine silahlı saldırı
Video Galeri
Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada
Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada