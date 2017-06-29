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  3. 29 Haziran 2017 22:45

Başbakan Yıldırımdan Macar mevkidaşına Galatasaray jesti

Başbakan Binali Yıldırım, futbol tutkunu olan ve Galatasaray'a ilgisi olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve topu hediye etti.

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