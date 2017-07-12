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  3. 12 Temmuz 2017 20:45

Başbakan Yıldırımdan muhalefete davet cevabı

Başbakan Binali Yıldırım, “Bize bir davet gelmedi. Mecliste o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Milletvekillerimiz, bakanlarımız kendiliğinden kalktı gittiler, Meclise sahip çıktılar” dedi.

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