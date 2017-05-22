CANLI MAÇ İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ KADROLARI
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  3. 22 Mayıs 2017 19:15

Başbakan Yıldırımdan Rusyaya domates ithalatı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan’a hareketinden önce Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ile ilgili görüşmelerin ayrıntılarını anlatarak, "Domateste mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atıldı" dedi.

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