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  3. 23 Nisan 2018 15:16

Başbakan Yıldırım'ı böyle görmediniz !

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'li Özgür Özel'in ''Binali Yıldırım 15 temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi'' şeklindeki sözlerine çok sert cevap verdi.

Bilgin Pro
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