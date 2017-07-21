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  3. 21 Temmuz 2017 17:21

Başbakan Yıldırımın hüzünlü anları

Başbakan Binali Yıldırım, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümü töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini izlerken duygulu anlar yaşadı.

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Bodrumda deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler
Bodrumda deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler
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Milasta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı
Milasta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı
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Silivride enfeksiyon riski
Silivride enfeksiyon riski
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Kato Dağına bayrak asan tır şoförüne Pülümürde kurşun atıldı
Kato Dağına bayrak asan tır şoförüne Pülümürde kurşun atıldı
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Motosiklet kazası kask kamerasında!
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Polis, Anadolu Yakasını ablukaya aldı
Polis, Anadolu Yakasını ablukaya aldı
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