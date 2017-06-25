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  3. 25 Haziran 2017 00:15

Başbakan Yıldırımın yol güzergahında kaza: 5 ölü

Erzincan’da Başbakan Binali Yıldırım'ın yol güzergahında bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

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