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BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR YOL AYIRIMINDA - CANLI
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  3. 12 Nisan 2017 10:50

Başbakan Yıldırımla Referandum Özel programı TGRT Haberde

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'e konuşuyor...

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Esenlerde şüpheli bir paket fünye ile patlatıldı
Esenlerde şüpheli bir paket fünye ile patlatıldı
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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama
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Müşteri gibi geldi, telefonu alıp gitti
Müşteri gibi geldi, telefonu alıp gitti
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İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler
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Gölde cesedi bulunan genç kızın hikayesi yürek yaktı
Gölde cesedi bulunan genç kızın hikayesi yürek yaktı
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Kadın sürücünün dikkatsiz dönüşü kazayla bitti
Kadın sürücünün dikkatsiz dönüşü kazayla bitti