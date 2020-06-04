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  3. 04 Haziran 2020 18:55

Başbakana çimlere basma yeni ektim diyerek tepki gösterdi!

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, inşaatların sürdüğü bir bölgede basın açıklaması yaparken çimlerine bastığı ev sahibinden ilginç bir tepki geldi.

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