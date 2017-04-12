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  3. 12 Nisan 2017 00:20

Başbakana havalimanında Evet sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım’a Atatürk Havalimanı çıkışında taksiciler ‘Evet’ konvoyu ile destek verdi. Başbakan Yıldırım’ın Erzincanlılarla buluşma toplantısına giderken beyaz klasik arabaya binmesi ise dikkat çekti.

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Atatürk Havalimanı etrafında drone alarmı
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