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  3. 16 Nisan 2017 16:20

Başbakanın eşi oyunu Ankarada kullandı

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, oyunu Ankara’da kullandı.

Video Galeri
Bu köyün sadece 9 seçmeni var
Bu köyün sadece 9 seçmeni var
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Başkentte kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
Başkentte kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz
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15 Temmuz gazisi oyunu sedyede kullandı
15 Temmuz gazisi oyunu sedyede kullandı
Video Galeri
15 Temmuzun kadın kahramanı Şerife Boz oyunu kullandı
15 Temmuzun kadın kahramanı Şerife Boz oyunu kullandı
Video Galeri
Sandığa giden engelli merdivenlerden sürünerek çıktı
Sandığa giden engelli merdivenlerden sürünerek çıktı