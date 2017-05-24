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  3. 24 Mayıs 2017 13:15

Başhekim Belirgen silahlı saldırıya uğradı!

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen’e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başhekim ağır yaralanırken, saldırganın da kendini vurduğu öğrenildi.

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