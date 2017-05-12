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  3. 12 Mayıs 2017 08:45

'Başhekimden hastane personeline kadar şikayetçiyim'

İstanbul'da Esenler ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Emine Keskin'nin 4 yaşındaki çocuğu Yağmur akşam saatlerinde rahatsızlandı.

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