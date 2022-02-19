Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Ankara'da sabah okula gittiği sırada başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan bir çocuğu o esnada arabasıyla yoldan geçen bir kişi kurtardı.

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