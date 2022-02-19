Anasayfa Video Galeriler Gündem Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 11:05 Ankara'da sabah okula gittiği sırada başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan bir çocuğu o esnada arabasıyla yoldan geçen bir kişi kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6210a4c5c55cab1c56320973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş...