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Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu

İstanbul Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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