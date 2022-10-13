Anasayfa Video Galeriler Gündem Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu 13 Ekim 2022 Perşembe Saat: 14:40 İstanbul Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6347f9286a5a3c33ae0100b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lisede yangın paniği Cübbeli Ahmet'ten kıyamet çıkışı: ''Deccal şu an hayatta'' Okulda sigara içerken yakalanan genç kız 6. kattan atladı İranlı ünlü oyuncu protestolara destek için soyundu CHP'li vekil Meclis kürsüsünde cep telefonu parçaladı THY uçağında yolcu terörü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz Ümit Özdağ açıkladı: Mehmet Ali Çelebi Zafer Partisi'ne geçeceğini söylemiş! Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı