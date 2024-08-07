Anasayfa Video Galeriler Gündem Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 14:26 Şanlıurfa'da, yoldan geçen 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı gören kadının, köpekleri uzaklaştırıp çocukları kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b359fa30f0ca5dc805a1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı 120 milyon lira değerinde... Milli servet otoparkta çürüyor Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor D-100 karayolunda trafiği felç eden kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu