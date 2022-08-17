Anasayfa Video Galeriler Gündem Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fcca52d8f7987fcc6a4113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı İstanbul'un yayalara yeşil yanmayan trafik ışığı İstanbul trafiğinde silahlı maganda dehşeti İstanbul'da kaşla göz arasında hırsızlık kamerada Ev sahibi kiracısının yatılı misafiri oldu