Anasayfa Video Galeriler Gündem Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı 23 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 13:55 Güncelleme: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:55 Kırıkkale'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir çocuk, park halindeki kamyonetin kasasına saklanarak kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6586bcb8c27a816c630eec33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Ünlü kayak merkezine tatilci akını 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü Ameliyatta hastaya doktor yumruğu kamerada CHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırı