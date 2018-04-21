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  3. 21 Nisan 2018 22:10

Başına köpek düştü

Kadının başına köpek düştü. Çin’de kaydedilen görüntülerde iki kadının sokakta yürüdüğü görülüyor. Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına, köpek düşüyor. Köpek kısa sürede kalkıp kaçarken, talihsiz kadınsa yerde hareketsiz kalıyor. (İHA)

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