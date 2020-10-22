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  3. 22 Ekim 2020 13:00

Başına taşla vurup öldürdü, kayalıklardan atıp üzerini taşla örttü

Kayseri'de iki Afgan komşu arasında çıkan tartışma bir vahşetle sonuçlandı. Başını taşla ezdiği komşusunu tepeden attı, ceset gözükmesin diye üzerini taş ve otla kapattı...

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