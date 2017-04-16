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  3. 16 Nisan 2017 17:50

Başkan Kadir Topbaş oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte oyunu kullandı. Topbaş, “16 Nisan tarihlerden bir tarih değil, günlerden bir gün değil. Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir” dedi.

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