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  4. Başkan Seçer: ''Halkın sorunlarına eğilen bir belediyecilik anlayışımız var''

Başkan Seçer: ''Halkın sorunlarına eğilen bir belediyecilik anlayışımız var''

Başkan Seçer, KRT TV’de yayınlanan ‘Ankara Saati’ programının canlı yayın konuğu oldu. Seçer, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘terör’ teftişi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Çalışmalarımızdan, toplum karşısında geldiğimiz noktadan rahatsızlık duyuluyor. Halkın sorunlarına eğilen, onlarla hemhal olan bir belediyecilik anlayışı var. Bu da bazı kesimlere...

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