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  3. 26 Aralık 2019 13:10

Başkan Yavaş’a Başkent Üniversitesi’nde coşkulu karşılama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencileriyle buluşarak, Ankara’da yaşayan gençleri dinlemeye devam ediyor.

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