Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 15:59 Güncelleme: 09 Aralık 2022 Cuma 15:59 Adana’da “başkandan alacağım var” diyerek parti binasını kundakladığı iddia edilen kişi yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6393312eab097e7102163fab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler 15 yıl sonra Türkiye'ye köyüne döndü, karşılaştığı manzara şoke etti Firari FETÖ’cü böyle yakalandı Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar'' Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı