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  4. ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar

''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar

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Adana’da “başkandan alacağım var” diyerek parti binasını kundakladığı iddia edilen kişi yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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