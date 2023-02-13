  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti

Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti

Kahramanmaraş depremleri sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurul önüne gitti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var
Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü?
İfade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama
Mansur Yavaş’tan Hatay Havalimanı açıklaması: ''Bunlar ayıp şeyler''
video
Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina
İstanbul'da deniz 15 metre çekildi
Deprem fırtınası, obruklar yarattı! Korkutan manzara
Yurdun doğusu buz kesti: Termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi