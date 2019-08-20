Başkanın üzerine araç sürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
20 Ağustos 2019 23:40
Başkanın üzerine araç sürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık’ın üzerine, belediye başkan aday adayı araç sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Yortan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanlığına seçilen Ali Şık’ın üzerine, MHP’den Yortan Belediye Başkanlığına aday adayı olan Ekrem Dereli tarafından araç sürüldü....