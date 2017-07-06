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  3. 06 Temmuz 2017 21:15

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 5 kişi yakalandı

Düzce'de 5 kişi başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada
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Azerbaycanda sivilleri hedef alan saldırı sonrası hüzün ve öfke hakim
Azerbaycanda sivilleri hedef alan saldırı sonrası hüzün ve öfke hakim
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Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar
Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar
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Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
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Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
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Müşterilerin kartlarını kopyalayan garson bilgileri 100 liraya sattı
Müşterilerin kartlarını kopyalayan garson bilgileri 100 liraya sattı