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  4. Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler

Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler

Ankara'da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.

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