Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 14:30 Ankara'da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618515e65154371e6838b843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef! Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu İstanbul'da 5 katlı binada patlama Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Bakan Bilgin'den asgari ücret için yeni açıklama Avlanması yasak balıklar tezgaha düştü! Şifa olsun diye alıyorlar Bakan Özer açıkladı; öğretmenler için de ara tatil: ''Eğitimler online olacak'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca