Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:00 Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ebfb06a1c3abfbf40c26a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de öldüren yardım! Çok sayıda can kaybı var AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi Okullarda ara tatil için karar verildi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Türkiye'deki MOSSAD ajanları böyle ifşa oldu Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi Bir suç örgütü daha çökertildi Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim Kadın komandolardan boğaz köprüsünde nefes kesen gösteri