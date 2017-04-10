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  3. 10 Nisan 2017 01:20

Başkent trafiğinde tehlikeli oyun

Ankara’da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi.

Video Galeri
Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi
Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi
Video Galeri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfada nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfada nefes kesen gösteri
Video Galeri
Bakan Çavuşoğlundan Rabia ve Bozkurt işareti
Bakan Çavuşoğlundan Rabia ve Bozkurt işareti
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Bakan Kaya gençlerle pedal çevirdi
Bakan Kaya gençlerle pedal çevirdi
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Film gibi kazaya film gibi kurtarma operasyonu
Film gibi kazaya film gibi kurtarma operasyonu
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Vatandaşın ihbarı faciayı önledi!
Vatandaşın ihbarı faciayı önledi!