  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Nisan 2017 08:20

Başkente şehit ateşi düştü

Tunceli’de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Sadettin Demir’in (48) şehadet haberi, Ankara’daki evine ulaştı.

Video Galeri
İstanbul'da organize soygun!.. O anlar kamerada!
İstanbul'da organize soygun!.. O anlar kamerada!
Video Galeri
Antalyada tüyler ürperten kadın cinayeti
Antalyada tüyler ürperten kadın cinayeti
Video Galeri
Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
Video Galeri
Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
Video Galeri
İstanbulda zehir tacirlerine şafak baskını
İstanbulda zehir tacirlerine şafak baskını
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır