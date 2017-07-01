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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇOK SERT ELEŞTİRİ
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  3. 01 Temmuz 2017 11:15

Başkentin göbeğinde yaşayan köy

100 yıl öncesinin doğal köy hayatı, Altındağ Belediyesi tarafından Ankara’nın göbeğinde inşa edilen Altınköy’de yaşatılıyor.

Video Galeri
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
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Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Video Galeri
Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
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Kadının fendi kapkaççıyı yendi
Kadının fendi kapkaççıyı yendi
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Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
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Hem ev hanımı, hem patron
Hem ev hanımı, hem patron