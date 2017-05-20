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  3. 20 Mayıs 2017 08:15

Başkentte aksiyon filmi gibi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Zanlılar, polis otosuna çarparak olay yerinden kaçtı.

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Havaya rastgele ateş eden bir şahsı esnaf bıçak ve silahla kovaladı
Havaya rastgele ateş eden bir şahsı esnaf bıçak ve silahla kovaladı
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Ölümden döndü, giden motoruna üzüldü
Ölümden döndü, giden motoruna üzüldü
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Manisada korkunç cinayet! Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
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Şişlide 19 Mayıs coşkusu
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Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana
Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana