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  3. 25 Temmuz 2017 16:15

Başkentte AVMde yangın paniği

Başkent’te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle içeride bulunan vatandaşlar dışarı çıkarılıyor.

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İtaksi uygulamasına başlandı
İtaksi uygulamasına başlandı
Video Galeri
Altın Elbiseli Adam, kazadan dakikalar önce köprüye giriş görüntülerine ulaşıldı
Altın Elbiseli Adam, kazadan dakikalar önce köprüye giriş görüntülerine ulaşıldı
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Ölü hesaplara dublörlü soygun yapan şebeke kamerada
Ölü hesaplara dublörlü soygun yapan şebeke kamerada
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Gülen'in fotoğrafında şok şapka detayı !
Gülen'in fotoğrafında şok şapka detayı !
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Mısırda bombalı araç patladı: 7 ölü
Mısırda bombalı araç patladı: 7 ölü
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