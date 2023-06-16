Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 13:20 Güncelleme: 16 Haziran 2023 Cuma 13:20 Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 2 kişi öldü, 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648c376ad11e784e3b2ae973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı ''Geçersiz oy attım'' diyen Abdüllatif Şener fena yakalandı Dev anakonda paniği! Ağaçtaki yılanı görenler dehşete kapıldı İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı Panathinaikos-Olympiakos maçında büyük olay- Meşaleler, patlayıcılar derbiye damgasını vurdu Memelerinin yerinde nohut mu var'', ''Popon nerede'' yorumlarına bu yanıtı verdi Tanju Özcan, canlı yayına bağlanıp demediğini bırakmadı Kupa töreninde vali ile İYİ Partili isim arasında arbede Gökyüzünde ilginç anlar... Kütahya'da görüntülendi!