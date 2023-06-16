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  4. Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı

Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 2 kişi öldü, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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