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  3. 06 Nisan 2017 22:50

Başkentte bombalı soygun girişimi

Ankara’da kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan şahısların çevreye attığı patlayıcı maddeler, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Patlayıcı maddeler polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, kaçan zanlıların yakalanması çalışma başlatıldı.

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Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi
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