Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:25 Ankara Sincan’da meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda bir vatandaş yaralanırken 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65574d9fdfb1c450ca05c483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek İstanbul'da trafik magandası kamerada İsrail polisinden Türk gazetecilere saldırı: Kamerayı kırdılar! Filipinler'de 6,7 büyüklüğündeki deprem kamerada Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limana park edildi Öğrenci servisi şoförünün dikkati faciayı kıl payı önledi Sokak ortasında kadın öfkesi: Peş peşe tokatladı Asrın felaketinde bile yıkılmayan yüzlerce yıllık tarih Hainler Irak'ın kuzeyinde 12'den vuruldu! Operasyon görüntüleri yayınlandı