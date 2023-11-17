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  4. Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada

Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada

Ankara Sincan’da meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda bir vatandaş yaralanırken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

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