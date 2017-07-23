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  3. 23 Temmuz 2017 10:46

Başkentte doğalgaz borusu patladı

Başkent’te kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusu patladı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, alevler yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

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