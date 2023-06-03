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Başkentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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