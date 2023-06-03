Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu Başkentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 16:20 Güncelleme: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:20 Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b3e1d7576d26d3e574b27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı Afrika değil Türkiye! Anadolu Leoparı kamerada Antalya kabusu yaşıyor! Şehir sular altında, araçlar sürüklendi İstanbul'un bir ilçesinde arı istilası! Vatandaş şokta İstanbul'da ''eli silecekli trafik magandası'' kamerada Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler