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  3. 27 Nisan 2017 08:20

Başkentte facianın eşiğinden dönüldü!

Başkent’te, şehirler arası yolcu otobüsü ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.

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Sancaktepede çıkan yangında fabrika alev alev yandı
Sancaktepede çıkan yangında fabrika alev alev yandı
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Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi
Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi
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Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı
Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı
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Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu
Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu
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Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı
Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı
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Balık tutarken boğuldu
Balık tutarken boğuldu