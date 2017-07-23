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  3. 23 Temmuz 2017 20:47

Başkentte Gülmen ve Özakça eyleminde 20 kişi daha gözaltına alındı

Tutuklu bulundukları cezaevinde açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek verme bahanesiyle eylem yapan gruba biber gazı ile müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

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