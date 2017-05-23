  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 18:15

Başkentte Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale

Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaparken gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale etti.

Video Galeri
Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada
Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada
Video Galeri
Pendikte top mermisi bulundu
Pendikte top mermisi bulundu
Video Galeri
Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!
Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!
Video Galeri
İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı
İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı
Video Galeri
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla